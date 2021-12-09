В Ярославской области создали штаб родительского общественного контроля

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Представители родительских комитетов и совета отцов вошли в штаб родительского общественного контроля Ярославской области, который создали при департаменте образования региона. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.

"Новая структура - штаб родительского общественного контроля - создана при общественном совете при департаменте образования Ярославской области. В составе - представители родительских комитетов и управляющих советов школ всех муниципальных районов и городских округов, региональной общественной палаты, родительской общественности, Российского движения школьников и лидеры советов отцов", - говорится в сообщении.

Первое заседание штаба состоится в ближайшее время. Оно будет посвящено основным направлениям развития региональной системы образования и проекту плана мероприятий на 2022 год, будет выбран руководитель штаба. В будущем штаб будет обсуждать вопросы строительства и капитального ремонта зданий образовательных учреждений, закупки нового оборудования.

"Уверена, что конструктивный диалог с родительской общественностью, поиск совместных решений наиболее актуальных вопросов и задач помогут увеличить открытость системы образования и повысить качество обучения", - цитирует пресс-служба директора Департамента образования Ярославской области Ирину Лободу.