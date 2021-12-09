Ингушетия получит из федерального бюджета 1,5 млрд рублей на капремонт школ

МАГАС, 9 декабря. /ТАСС/. Ингушетии в течение двух лет будет выделено 1,5 млрд рублей на проведение капитального ремонта в школах. Об этом ТАСС рассказал в четверг министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Республике на два года по программе капитального ремонта школ, которая была инициирована президентом нашей страны, будет выделено 1,5 млрд рублей на 2022-2023 годы. Это, включая новое оборудование для тех школ, в которых проведут капитальный ремонт. Действительно, такая потребность есть, понятно, что сложно региону и региональному бюджету решить эти проблемы", - сказал Кравцов.

Как сообщил ТАСС глава республики Махмуд-Али Калиматов, ранее регионом была направлена заявка в Минпросвещения РФ на финансирование капремонта в 58 школах.

"Мы подавали заявку на 58 школ, но она снизилась до более 20 объектов. В этой части финансирование будет", - сказал Калиматов.

В начале августа в ходе встречи с секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщал, что средняя образовательная школа № 5 в Ингушетии, которая была построена в 2001 году и ни разу не ремонтировалась капитально, одной из первых войдет в программу капитального ремонта в 2022 году.

Президент Владимир Путин ранее поручил подготовить программу капремонта в РФ школ до 2026 года. По словам главы государства, примерно 10% школ в России требуют капитального ремонта, а до 1% находится в аварийном состоянии. В 2022 году, по планам Минпросвещения России, отремонтируют порядка 1,5 тыс. школ.