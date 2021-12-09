В Тамбовской области создали интенсив для подготовки педагогов новых школ

ТАМБОВ, 9 декабря. /ТАСС/. Полугодовой интенсив для подготовки профессиональных педагогических команд для новых школ разработали в Тамбовской области. Программа позволит молодым учителям уверенно войти в профессию благодаря знакомству с лучшими практиками преподавания и воспитания, сообщил в четверг Instagram врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров.

"Нам нужны не просто педагоги. Именно эту фразу я хотел бы отнести к каждому специалисту, профессионалу своего дела в Тамбовской области. Но сегодня речь о будущих школьных учителях, для повышения квалификации которых мы создали программу "Под ключ". <…> Если интересно поучаствовать в этом уникальном проекте, с 15 декабря будет открыт прием заявок на сайте ТГУ имени Державина. Занятия для будущих суперучителей начнутся в феврале 2022 года", - сообщил Егоров.

По его словам, выпускников педагогических колледжей и старшекурсников Державинского университета ждет полгода интенсивных занятий под руководством ведущих педагогов региона. В последующем им помогут с трудоустройством, в том числе в новой школе с инженерным уклоном "Сколково-2", строительство которой ведется в Тамбове. Задача интенсива не только обучить, но и быстро создать готовую школьную команду из молодых учителей, помочь им уверенно войти в профессию благодаря лучшим практикам преподавания и воспитания.

Как сообщалось ранее, для нового образовательного кампуса "Сколково" потребуется около 220 сотрудников, в том числе новых специальностей - тьюторов, психологов, социальных педагогов, специалистов по сопровождению новой образовательной траектории, которые помогут школьнику правильно выбрать программу и отследить, как он справляется с ней. Открытие школы на 2,5 тыс. мест планируется в 2022 году. Она станет вторым инновационным центром региона под брендом "Сколково". Первая подобная школа была открыта в Тамбове в 2017 году и сейчас является крупнейшим общеобразовательным заведением области.