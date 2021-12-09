Путин не видит оснований для содержания ректора "Шанинки" под стражей

НОВО-ОГАРЕВО, 9 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что не видит оснований для содержания под стражей ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева, обвиняемого в мошенничестве.

"Что касается изменения меры пресечения тому человеку <…> из "Шанинки", то нужно посмотреть, конечно. Здесь тоже не могу с вами не согласиться: не вижу никакой необходимости держать человека за решеткой по тем составам, которые ему вменяются. Так что обязательно тоже на это посмотрю еще", - сказал Путин в четверг на встрече с членами Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, отвечая на выступление журналиста Николая Сванидзе, рассказавшего о деле Зуева.