В ГД внесли законопроект о дистанционных медосмотрах водителей перед рейсом и после него

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Группа депутатов во главе с первым вице-спикером Госдумы Александром Жуковым в четверг внесла в палату законопроект о возможности проведения дистанционных медицинских осмотров водителей перед рейсом и после него. Текст документа имеется в распоряжении ТАСС.

Законопроект наделяет Минздрав правом определять порядки проведения предварительных, периодических, предсменных и предрейсовых, а также послесменных и послерейсовых медицинских осмотров водителей. При этом, указывается в законопроекте, должно учитываться мнение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. "В указанных порядках устанавливаются особенности использования медицинских изделий, обеспечивающих автоматизированную передачу информации о состоянии здоровья работников и дистанционный контроль состояния их здоровья", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Как отмечают авторы инициативы, медицинские изделия в этом случае обеспечивают автоматизированную и дистанционную передачу данных о состоянии здоровья работника и выступают в роли "устройства фактической передачи сведений о произведенном медицинском осмотре". Однако, отмечается в тексте проекта, при проведении медосмотров с помощью таких медизделий "должна быть обеспечена идентификация личности работника, проходящего медицинский осмотр, исключающая прохождение медицинского осмотра иным лицом".

Авторы инициативы напоминают, что Трудовой кодекс РФ позволяет проводить подобные медосмотры в отношении некоторых категорий работников. Кроме того, отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в настоящее время в РФ зарегистрировано не менее 15 подобных медизделий.

"Принятие закона позволит создать дополнительные правовые основы для функционирования эффективной системы контроля за здоровьем работника и снижения уровня развития профессиональных заболеваний. Внедрение указанных информационных систем значительно повысит уровень безопасности дорожного движения при снижении затрат и временного периода для прохождения работниками обязательных медицинских осмотров", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту. При этом, указывают авторы инициативы, в случае принятия закона, применение медизделий не отменяет традиционные предрейсовые и послерейсовые медосмотры, а станет правом работодателей.