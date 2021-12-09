Детей, перенесших ковид тяжело, при профосмотре будет обследовать кардиолог

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Минздрав России доработал проект приказа "О порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних", согласно которому дети, которые перенесли COVID-19 в тяжелой и крайне тяжелой форме, в рамках профосмотра будут обследоваться у кардиолога, а также проходить процедуру пульсоксиметрии. Соответствующий документ опубликован в четверг на федеральном портале проектов нормативных и правовых актов.

"Несовершеннолетним, переболевшим новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в тяжелой и крайне тяжелой форме, а также детям, перенесшим мультисистемный воспалительный синдром, показаны осмотр детского кардиолога, проведение пульсоксиметрии (сатураия крови кислородом), дополнительные исследования проводятся по итогам осмотра детским кардиологом", - говорится в пояснительной записке к проекту приказа.

Кроме того, детям, начиная с годовалого возраста, будет проводиться расчет индекса массы тела, который в комплексе с другими физическими показателями ребенка, такими как вес, рост и возраст, позволит получить наиболее полную оценку гармоничности физического развития, на ранних этапах выявить и предупредить избыточную массу тела и ожирение у детей раннего и старшего возраста, отмечается в документе. С трехлетнего возраста предусматривается измерение артериального давления, чтобы выявить симптоматическую артериальную гипертензию, в более старшем возрасте - артериальную гипертензию.

"Проектом приказа предусматривается изменение декретируемого возраста осмотра акушером-гинекологом (в отношении девочек) и детским урологом-андрологом (в отношении мальчиков) - с 14 лет на 13 лет. Указанное изменение декретируемого возраста целесообразно в целях проведения своевременной оценки полового развития. Кроме того, указанное требование приводится в соответствие <...> с порядком оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология" <...>, в соответствии с которым основной обязанностью акушера-гинеколога при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи является проведение профилактических осмотров несовершеннолетних в возрасте 3, 6, 13, 15, 16 и 17 лет включительно в целях предупреждения и ранней диагностики гинекологических заболеваний и патологии молочных желез", - следует из пояснительной записки.

Документом также регламентированы основания для отказа в допуске несовершеннолетних к занятиям физической культурой по итогам проведения профилактических медицинских осмотров.

Предыдущая версия проекта, которая была опубликована в мае, предусматривала дополнительное проведение эхокардиографии в 12 месяцев и 15 лет.