Главу муниципалитета под Калининградом оштрафовали за проведение Дня города в пандемию

КАЛИНИНГРАД, 9 декабря. /ТАСС/. Суд оштрафовал главу Гусевского городского округа Калининградской области Александра Китаева на 30 тыс. рублей за организацию в период пандемийных ограничений празднования Дня города, следует из материалов Калининградского областного суда.

"Глава администрации МО "Гусевский городской округ" Калининградской области Китаев А. А. признан виновным в административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения"), ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей", - говорится в постановлении суда.

Согласно материалам дела, глава администрации муниципального образования "Гусевский городской округ" организовал проведение торжественных и спортивных мероприятий в честь празднования Дня города с 28 мая по 30 мая 2021 года, тогда как в области действует режим повышенной готовности в связи с пандемией нового коронавируса.

В материалах дела также отмечается, что чиновник до празднования получил предостережение от главного санитарного врача региона - руководителя областного управления Роспотребнадзора о том, что эпидемиологическая обстановка не позволяет проводить массовые мероприятия. Как следует из постановления суда, Китаев ответил на данное предостережение, что "все мероприятия рассредоточены с целью предотвращения скопления людей, торжественное мероприятие по открытию Дня города запланировано в зале на 700 мест, в который приглашены 300 человек", что составляет менее 50% заполняемости зала. По его мнению, все мероприятия проводились в соответствии с нормативными документами в области.

Как следует из судебных документов, чиновник пытался обжаловать штраф, однако получил отказ.