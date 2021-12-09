Владелец "Ведомостей" предложил усложнить процедуру получения лицензии СМИ

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Издатель газеты "Ведомости" Иван Еремин предложил усложнить процедуру получения лицензии СМИ. Об этом он заявил в четверг на заседании Комитета по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров России.

"Сейчас этот статус может получить практически любой, это в известной мере принижает СМИ как социально значимый институт. Эта процедура должна быть более сложной, статус СМИ должен подтверждать качество и квалификацию источника", - отметил Еремин, слова которого ТАСС привели в пресс-службе "Бизнес ньюс медиа" (издатель "Ведомостей").

Еремин также обратил внимание на то, что налоговая нагрузка в условиях пандемии является существенным бременем для СМИ. Он предложил рассмотреть возможность снизить НДС для медиасектора. Это, по его словам, могло бы стать серьезной мерой поддержки.

Еремин предложил обратиться к государству "от имени всего сообщества". Соответствующий документ, по его словам, в настоящее время готовится Фондом развития медиакоммуникаций и информационного общества.

Говоря о развитии "Ведомостей", он сообщил, что издание вышло на самоокупаемость и "теперь не нуждается в заемных средствах".