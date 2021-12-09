Путин рассчитывает на продолжение открытой дискуссии с членами СПЧ

НОВО-ОГАРЕВО, 9 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что намерен и дальше продолжать плодотворное сотрудничество и открытый диалог с членами Совета по правам человека (СПЧ).

"Хочу вас поблагодарить. Согласитесь, что все-таки такое обстоятельное обсуждение всех вопросов, которые были подняты сегодня в ходе нашей дискуссии, является востребованным. Очень рассчитываю на то, что мы дальше с вами продолжим такую же работу в течение следующего года", - сказал он.

Путин заверил, что со своей стороны будет делать все для того, чтобы помочь максимально выполнить договоренности, достигнутые в ходе состоявшейся в четверг дискуссии. "Рассчитываю, что мы также конструктивно и напряженно будем работать и в наступающем году. Хочу вас поблагодарить за совместную работу и пожелать вам всего самого доброго в наступающем 2022 году", - заключил президент.