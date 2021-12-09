В Ингушетии определили сроки открытия школ и детских садов, чье строительство затянулось

МАГАС, 9 декабря. /ТАСС/. Школы и детские сады, строительство которых затянулось по нескольким причинам, введут в строй весной и осенью 2022 года. Об этом ТАСС сообщил в четверг министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Определены точнее сроки ввода всех объектов, которые должны быть достроены по детским садам и школам. Большинство детских садов должны быть уже введены в эксплуатацию 10 апреля следующего года, а практически все школы будут открыты к следующему учебному году", - сказал Кравцов.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отметил, что сроки сдачи объектов затянулись из-за повышения цен на стройматериалы и пандемии коронавируса. Для завершения строительства региону необходима дополнительная субсидия.

"Есть ряд объективных факторов, которые влияют на строительство и сроки сдачи объектов. Что касается повышения цен, то есть соответствующее решение, есть понимание как из этой ситуации выходить. В целом этот вопрос будет решен, такие проблемы есть по всей стране, выработана дорожная карта, как сказал Сергей Сергеевич [Кравцов]. Но самое главное, что полностью все вопросы решены, которые мы заявляли, и по недостроенным объектам, и по капитальному ремонту, мы обязательно получим эти средства", - добавил министр.

В рамках нацпроекта "Образование" и других госпрограмм в период с 2020 года в Ингушетии уже построено и ведется строительство и реконструкция 22 общеобразовательных организаций общей мощностью 15 254 ученических места. Для ликвидации их нехватки и перехода на обучение в одну смену за пять лет необходимо дополнительно построить 34 общеобразовательные организации на более чем 21 тыс. ученических мест.