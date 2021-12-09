Путин согласился рассмотреть расширение списка заболеваний для освобождения людей из СИЗО

НОВО-ОГАРЕВО, 9 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин согласился рассмотреть возможность расширения списков тяжелых заболеваний, с которыми людей можно будет освобождать из следственных изоляторов и колоний. С соответствующей просьбой в ходе заседания Совета по правам человека к главе государства обратился председатель межрегиональной общественной благотворительной правозащитной организации "Комитет за гражданские права" Андрей Бабушкин.

"Нужно посмотреть на этот перечень заболеваний для возможного освобождения из мест лишения свободы по двум категориям. Согласен с вами", - сказал Путин.

Бабушкин рассказал, что нередки случаи, когда осужденные люди умирают в СИЗО и колониях, так как имеют неизлечимые заболевания. По его словам, Минюст разработал перечень заболеваний, по которым человека можно освобождать из СИЗО или колонии и обратился с просьбой расширить эти два перечня.