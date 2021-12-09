Эксперт сообщил, что вакцинация снижает количество случаев тяжелого течения ковида

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Вакцинация от новой коронавирусной инфекции снижает количество случаев с тяжелым течением заболевания и летальным исходом. Об этом в четверг заявил ТАСС заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, эксперт группы ВОЗ от России Владимир Дедков в кулуарах II Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

"На фоне вакцинации, несмотря на то что у нас превалирует геновариант "дельта", заболеваемость не падает, то есть количество людей, которые инфицируются, не уменьшается, но количество случаев с тяжелым течением ковида снижается, и количество смертей у людей, заболевших ковидом, тоже снижается. Это как раз эффект вакцинации. Может быть, вакцина и не защищает полностью, но тем не менее, когда человек инфицируется, у него заболевание протекает легче. Потому что все равно антитела работают, не со 100-процентной эффективностью, но во всяком случае позволяют человеку не попадать на ИВЛ", - сказал он.

Дедков отметил, что в РФ недостаточный уровень вакцинации против ковида. Особенно важную роль в формировании коллективного иммунитета к коронавирусу играет общий показатель привитых по России, а не в отдельном регионе, так как люди перемещаются по стране.