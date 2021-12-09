Кириенко вручил премию "Патриот-2021" организаторам акции "Бессмертный полк онлайн"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко в четверг вручил национальную премию "Патриот-2021" организаторам акции "Бессмертный полк онлайн" за лучший проект с использованием современных цифровых технологий.

"Отдельно хотел вручить [премию] ребятам, которые сделали проект "Бессмертный полк онлайн", смогли сделать так, чтобы 2,5 млн человек смогли разместить портреты и информацию о героях, которыми гордятся в каждой российской семье. В течение месяца можно было эту трансляцию постоянно смотреть", - сказал он.

"Когда эту работу запускали, никто не понимал, что она будет еще сложнее, потому что ребятам пришлось еще и вычитать все материалы, которые у них размещались, потому что нашлись мерзавцы и люди без совести, которые пытались к портретам великих героев добавить портреты нацистского преступника", - отметил Кириенко.

Как отметил первый заместитель руководителя Администрации президента, в акции "Бессмертный полк" ежегодно участвовали миллионы людей в России, но с прошлого года появился, "казалось бы, непреодолимый" вызов. "Появилась пандемия, было понятно, что мы не можем позволить себе рискнуть жизнями, здоровьем людей и не можем позвать ветеранов на "Бессмертный полк", не можем позвать родителей с детьми на "Бессмертный полк", потому что риски здоровья не позволяют этого сделать, но с другой стороны невозможно, чтобы "Бессмертного полка" не было", - подчеркнул он.

"Ребята - молодцы. Организаторы этого проекта смогли сделать так, что несмотря ни на что, несмотря ни на какие пандемии, "Бессмертный полк" в России состоялся. И он будет в России всегда", - заключил Кириенко.

Лауреаты премии

Также лауреатами премии в номинации "Без срока давности" стали Василий Яицкий за проект "Победа в лицах. Трудовой подвиг" и Дарья Борисова за проект "Сохраняя память". Награды в номинации "Лучший культурный проект" получили Алексей Золотов за документально-игровой фильм "Суверенное государство Российское" и Павел Красноруцкий за "Народный кинопоказ". В номинации "Лучший научный проект" лауреатами стали Мария Федорова (проект "Мультикосмос") и Анастасия Рябова за создание всероссийской интеллектуальной онлайн-игры "Наука".

Премия присуждается ежегодно лидерам в сфере патриотического воспитания, поддерживает проекты, направленные на сохранение исторической памяти, развивает системы наставничества и межпоколенческого взаимодействия.

Всероссийский патриотический форум открылся 9 декабря в Москве. На нем подведут итоги реализации федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" национального проекта "Образование" в 2021 году. Организаторами Всероссийского патриотического форума являются Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи".

"Бессмертный полк" - общественная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. В рамках акции каждый год 9 мая или в ближайшие даты ее участники проходят колонной с фотографиями своих родственников - ветеранов войны. В 2020 году общероссийская акция "Бессмертный полк" впервые полностью прошла в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса.