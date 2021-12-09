Путин даст поручение Генпрокуратуре проверить новые показания осужденных по старым делам

НОВО-ОГАРЕВО, 9 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал дать поручение Генпрокуратуре проверить показания людей, отбывших в местах лишения свободы длительные сроки и решивших дать новые показания по старым делам.

"Все надо проверять. Здесь единственное, что можно сделать, - это обратить на это внимание Генеральной прокуратуры. Обещаю, я это сделаю", - сказал Путин.

Председатель межрегиональной общественной благотворительной правозащитной организации "Комитет за гражданские права" Андрей Бабушкин обратил внимание президента на то, что есть сотни людей, осужденных только на основании показаний, данных другими лицами отбывающими наказание, которые те спустя много лет дали под пытками и угрозами. Он попросил президента поручить Генпрокуратуре обобщить информацию по таким лицам, провести проверку и установить, где реально имеются доказательства, а где это просто погоня за раскрываемостью преступлений.

"Что касается новых показаний, данных по уголовных делам прежних лет, - как вы сказали, человек лет 15 просидел, а потом решил дать показания - ну надо к этому относиться очень внимательно, аккуратно. Комментировать даже не буду, вы и сами понимаете, что я имею в виду", - сказал Путин.