Путин призвал найти компромисс при застройке Охтинского мыса в Петербурге

НОВО-ОГАРЕВО, 9 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал общественников обсудить ситуацию с застройкой Охтинского мыса в Санкт-Петербурге, где располагаются археологические памятники допетровского времени, с владельцем участка. Как считает глава государства, нужно попытаться найти компромиссное решение этой проблемы.

Ранее Путин поручал Министерству культуры РФ рассмотреть совместно с правительством Санкт-Петербурга и публичным акционерным обществом "Газпром", которому принадлежит участок, вопрос о создании историко-археологического музея-заповедника на Охтинском мысе и представить соответствующие предложения. В четверг на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека координатор общественного движения "Архнадзор" Константин Михайлов пожаловался на проблемы с исполнением этого поручения.

"По поводу Петербурга и застройки на Охтинском мысу. Надо поработать вместе с "Газпром нефтью". Я так понимаю, что это участок, который им принадлежит, - заметил в ответ президент. - В целом, по-моему, компания согласна там вложить определенные средства, <...> чтобы создать и музейный комплекс".

Глава государства признал, что это дискуссионный вопрос, "сколько должно там быть музейного пространства, сколько офисных помещений". "Если это возможно, это хороший путь - поиск компромисса, потому что сразу у вас будет источник финансирования. Источник надежный, хороший. Если это возможно совместить, конечно, я сейчас не хочу предрешать окончательное решение вопроса".

Путин вновь призвал общественников "поработать" с "Газпром нефтью" по этому вопросу. "А компанию я соответствующим образом мотивирую на совместную с вами работу и на обсуждение этого вопроса", - пообещал президент.

Позиция эксперта

В своем выступлении Михайлов обозначил, какие именно проблемы возникают при решении ситуации с Охтинским мысом. Он пояснил, что специальная рабочая группа провела за год два заседания, по итогам которых не было обнародовано никакой информации. Концепция музея-заповедника, инициативно предложенная петербургским отделением Всероссийского общества охраны памятников и направленная в федеральные органы власти, по его словам, осталась без содержательного ответа и рассмотрения.

"Уже в последние недели, я вижу, стали публиковаться экспертизы, из которых понятно, что никакие проекты строительства на этом земельном участке не меняются, как будто бы не было нашего прошлогоднего заседания и ваших поручений", - посетовал Михайлов.

Эксперт также попросил президента не считать вопрос закрытым, вернуться к нему и организовать полноценное экспертное обсуждение.

О мысе

На территории Охтинского мыса в месте слияния реки Охты с Невой находятся памятники, сооруженные до основания Петербурга. Это остатки поселений эпохи неолита и две шведские крепости - возведенная в XIII веке "Ландскрона" и сооруженный поверх старых укреплений в XVI веке "Ниеншанц".

На этой территории есть выявленный объект культурного наследия федерального значения "Ниеншанц" (Охта 1). Это - шведская крепость 1611-1703 гг., участки культурного слоя неолита и раннего металла V-II тыс. до н. э. и грунтовый могильник XVI-XVII веков. На участках мыса, не включенных в границы выявленного объекта, действует режим регулирования застройки объектов, то есть работы на них должны вестись по согласованию с органами охраны памятников.

Градозащитники считают, что все археологические памятники Охтинского мыса должны обрести статус музейных объектов, и отстаивают свою позицию в суде. Компания "Газпром нефть" готовится к реализации в этом месте проекта нового общественного пространства с сохранением существующих памятников.