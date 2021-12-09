НОВО-ОГАРЕВО, 9 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею об освобождении детей-сирот от оплаты услуг ЖКХ. Такую проблему подняла на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) зампредседателя совета Ирина Киркора.

Она предложила внести в законодательство изменения, которые бы позволили освободить детей-сирот от оплаты жилищно-коммунальных услуг на время нахождения их в детском доме, в семье опекуна, на время их обучения в колледжах или вузах, а также службы в армии. Киркора также сообщила, что СПЧ подготовил соответствующий законопроект и готов передать этот текст в правительство.

"Представляйте в правительство и в администрацию президента пришлите, чтобы мы могли поручить правовому управлению проработать", - ответил ей президент. Путин подчеркнул, что тема гарантий для детей-сирот "очень важная".

"Нужно обеспечить интересы детей-сирот и исключить всякие возможности манипуляции, в том числе использование кем бы то ни было льгот, которые для них предоставляются", - добавил глава государства.

Он признал, что в этой сфере "и без того много проблем", в том числе с обеспечением жилья. "Давайте будем закрывать эти вопросы", - заключил президент.