Путин согласился с идеей не объединять историко-культурную экспертизу со строительной

НОВО-ОГАРЕВО, 9 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин согласился с тем, что историко-культурную экспертизу проектов нельзя объединять с общей строительной. Такую позицию он обозначил в четверг на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Во время мероприятия к главе государства обратился координатор общественного движения "Архнадзор" Константин Михайлов, который посетовал, что под видом упрощения процедур иногда предлагаются "решения, не заслуживающие воплощения". Среди них эксперт назвал идею о слиянии историко-культурной экспертизы проектов с общегосударственной строительной. Он подчеркнул, что специализированная экспертиза должна проводиться отдельными профессионалами.

"При ее слиянии с экспертизой общей, как предлагается, я боюсь, уж простите, что мы наломаем не только дров, но и кирпичей, и белых камней, и всего прочего. И от многих памятников останутся одни воспоминания", - пожаловался Михайлов. Президент, выслушав эксперта, согласился с ним. "Вы правы, - сказал Путин. - Я думаю, что надо к вам прислушаться".

Среди других неоднозначных инициатив Михайлов назвал законопроект, позволяющий регионам самостоятельно определять, какие земельные участки подлежат археологической экспертизе, а какие не подлежат. По его оценке, подобное решение приведет к разрыву общего культурного пространства и принципов охраны наследия в стране.

Глава государства в ответ на это заметил: "Передача полномочий в регионы - здесь тоже вопрос вами поднят справедливо, на мой взгляд". "Посмотрим обязательно на это", - пообещал Путин.