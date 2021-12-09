Путин согласился подумать о судьбе здания "Дом Анны Монс" в Москве

НОВО-ОГАРЕВО, 9 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин согласился подумать о том, чтобы не просто отреставрировать дом придворных врачей царей Алексея Михайловича и Петра I в Москве (здание "Дом Анны Монс"), но и вернуть его в архитектурный облик города. Такую позицию он обозначил в четверг на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

С предложением принять подобное решение на мероприятии выступил координатор общественного движения "Архнадзор" Константин Михайлов. Он пояснил, что в 1986 году этот дом - единственное сохранившееся здание петровской эпохи в Немецкой слободе - был застроен со стороны переулка заводским корпусом и оказался на режимной территории, которая недоступна для горожан. Эксперт предложил не только отреставрировать объект, но и визуально вернуть его в облик столицы.

"Посмотрим, что можно сделать здесь и как сформулировать это поручение", - отреагировал Путин.

Здание "Дом Анны Монс" является единственным сохранившимся жилым домом в Немецкой слободе. Он принадлежал семье придворных врачей Ван-дер-Гульстов. Согласно легенде, этот дом также связан с именем фаворитки Петра I Анны Монс.

Михайлов также упомянул о ситуации с Софийской набережной в Москве. На прошлогоднем заседании он уже рассказывал о том, что в квартале напротив Кремля в охранной зоне наследия ЮНЕСКО было построено шестиэтажное здание, в котором девелоперы продают квартиры с видами на Кремль. Как сообщил Михайлов в четверг, международные специалисты крайне критически отнеслись к этому проекту, отметив, что он нарушает основные принципы буферных зон и закрывает традиционные виды. Эксперт попросил президента обратить внимание на эту ситуацию.

"Посмотрю и [на то], что произошло в Москве по тому проблемному проекту, о котором вы сейчас сказали. Если уж там ничего нельзя сделать, то нельзя. Но я тем не менее посмотрю", - заверил Путин.