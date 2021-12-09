Премьер Дании не хочет упрекать кого-то за возможную ошибку при принятии решения о норках

СТОКГОЛЬМ, 9 декабря. /ТАСС/. Премьер Дании Метте Фредериксен не будет упрекать кого-то еще за возможно допущенную ошибку при принятии решения о забое норок. Об этом она заявила журналистам после того, в четверг дала показания на специальной комиссии по расследованию действий правительства в этой ситуации.

"Я и подумать не могла, чтобы упрекать кого-то за совершенные ошибки. Конечно же, правительство должно было сознавать, что для принятия такого решения не было юридических оснований, но я не буду хватать кого-либо за ушко да на солнышко, - цитирует премьера агентство Ritzaus Bureau. - Я хочу повторить, что никакого мотива у нас не было. Что при разрешении кризиса, бывает, происходят ошибки, и это так".

У зала суда, где Фредериксен давала показания, прошла демонстрация против действий правительства, в ее ходе полицией были задержаны два человека. Один из задержанных оказался в руках стражей закона по обвинению в применении насилия и угроз в отношении государственных служащих и был препровожден в полицию для допроса. Второму вменяется в вину оскорбление полиции, вскоре после задержания он был отпущен. В столичной полиции пока не раскрывают, что именно совершили задержанные.

До этого СМИ сообщили, что демонстранты окружили автомобиль премьер-министра, в котором она прибыла в суд. Самой Фредериксен в нем не было.

Специальная комиссия по расследованию действий правительства в ситуации с забоем норок в Дании начала работу в октябре. Решение о ее создании было принято в декабре прошлого года парламентом Дании. Комиссия не будет выносить решения, когда завершит выполнение своего мандата в апреле следующего года. Каким будет следующий шаг, решит Фолькетинг (парламент, возможно, Фредериксен предстанет перед Верховным судом, если по этому вопросу сформируется парламентское большинство.

Датское правительство приняло 4 ноября 2020 года решение об уничтожении на зверофермах всех 15 млн норок из-за опасности заражения людей мутировавшим коронавирусом. В конце декабря был принят закон, запрещающий разведение норок в стране до 31 декабря 2021 года. Коронавирус быстро распространился на норковых фермах в Дании, особенно сильно пострадали хозяйства Северной Ютландии. Дания являлась мировым лидером в области разведения норок: они занимали третье место в датском животноводстве и ежегодно приносили около 500 млн евро дохода, или около 0,7% общего объема национального экспорта и 3,8% сельскохозяйственного экспорта.