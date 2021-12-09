Путин выступил против исключения Дня памяти жертв Холокоста из образовательного календаря

НОВО-ОГАРЕВО, 9 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин уверен в необходимости помнить о зверствах нацистов по отношению к еврейскому населению СССР. Этот вопрос обсуждался в четверг на встрече главы государства с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Журналист Николай Сванидзе на заседании заявил, что Минпросвещения изъяло из календаря образовательных событий дату 30 октября - День памяти жертв политических репрессий, "а заодно <…> изъяло еще одну важнейшую дату - 27 января, это День памяти жертв Холокоста, то есть ту дату, когда советский солдат освободил узников Освенцима". Как отметил журналист, это "не поддается рациональному объяснению".

Путин, комментируя это утверждение, выразил полное согласие с мнением Сванидзе.

"Да, конечно, у нас пострадали от рук нацистов миллионы и миллионы представителей других этнических групп, помимо еврейского населения Советского Союза, но это абсолютно очевидные вещи, а именно - зверства над еврейским населением. И мы, конечно, не должны забывать это как часть общей картины преступлений, которые были совершены нацистами в мире и в нашей стране", - сказал Путин.

В календаре образовательных событий обозначены важные даты, приуроченные к государственным и национальным праздникам, а также к памятным дням и событиям в области истории, науки и культуры, с целью приобщения учеников к культурным ценностям своего народа, базовым национальным ценностям российского общества и общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идентичности.