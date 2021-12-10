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Пандемия COVID-19

Израиль продлил запрет на въезд иностранцев на 10 дней из-за омикрон-штамма

Вакцинированные или переболевшие израильтяне по возвращении в страну должны пройти ПЦР-тест, после чего будут обязаны находиться в изоляции дома

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Израиля в четверг приняли решение продлить до 23 декабря все введенные с 29 ноября из-за омикрон-штамма ограничения на работу аэропорта Бен Гурион, включая запрет на въезд иностранцев и обязательную изоляцию возвращающихся израильтян. Об этом сообщила канцелярия премьера.

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"Сегодня вечером премьер-министр Нафтали Беннет и министр здравоохранения Ницан Горовиц договорились продлить все действующие ограничения в отношении аэропорта Бен-Гурион еще на 10 дней, начиная с полуночи 12.12.2021 (01:00 мск 13 декабря)", - говорится в заявлении.

Согласно постановлению израильских министров, с 01:00 мск 29 ноября "запрещается въезд в Израиль иностранных граждан, за исключением получивших разрешение специальной комиссии по особым случаям", а "вакцинированные или переболевшие израильтяне по возвращении в страну должны пройти ПЦР-тест, после чего будут обязаны находиться в изоляции дома".

26 ноября власти Израиля приняли решение внести 50 африканских стран в красный список государств, посещение которых для израильтян запрещено без специального разрешения. Действие этого постановление также было продлено до середины декабря, указывает израильское государственное радио Kan.

Теги
ИзраильПандемия COVID-19Беннет, Нафтали
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