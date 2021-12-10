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Пандемия COVID-19
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Мурашко: вакцинация подростков от коронавируса начнется в России до конца 2021 года

Иммунизировать будут граждан в возрасте от 12 до 17 лет
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ПЕРМЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет от коронавируса начнется в России до конца текущего года, сообщил ТАСС министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время визита в Пермь.

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"До конца года первую вакцинацию проведем [среди подростков] по всей России", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Министерство здравоохранения России 24 ноября зарегистрировало вакцину от коронавируса "Спутник М", которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. Профилактические прививки детям проводятся либо с информированного добровольного согласия родителей или законных представителей несовершеннолетних в возрасте до 15 лет, либо с согласия самого несовершеннолетнего, если он старше 15 лет.

Ранее Мурашко сообщал, что до конца этого года в гражданский оборот планируется выпустить около 150 тыс. доз вакцины "Спутник M".

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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