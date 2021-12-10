Эксперт заявил, что из-за "омикрона" нужно ужесточать масочный режим

"Уже сейчас, не дожидаясь очередной вспышки, нужно усиливать противоэпидемические мероприятия: повышать охват вакцинацией, ужесточать масочный режим и ответственность за его несоблюдение. В том числе в общественном транспорте. В метро мимо валидаторов люди еще проходят в масках, где их контролируют, но дальше, уже на эскалаторе, они их снимают. Есть система распознавания лиц, видеонаблюдение, нужно подключать эти ресурсы, пускать контролеров с проверками по поездам. Необходимо приучать людей к мысли, что в общественных местах появляться без макси нельзя", - сказал он ТАСС.

Эксперт пояснил, что в борьбе с коронавирусной инфекцией лидируют страны, которые взяли эпидемию под полный контроль. В частности, Китай, Тайвань, Южная Корея. "Они используют технологию 3Т: testing, tracing и treatment. Это массовое тестирование, отслеживание контактов больных, наблюдение за ними в обсерваторах и раннее лечение. В России ситуация с тестированием становится все лучше с каждым месяцем, но если говорить про эпидемиологические расследования, то они ведутся только в Москве, дальше эта работа не поставлена", - отметил Исаев.