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Пандемия COVID-19

Эксперт заявил, что из-за "омикрона" нужно ужесточать масочный режим

Генеральный директор ДНКОМ Андрей Исаев также сказал, что следует повышать охват вакцинацией от ковида

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Противоэпидемические мероприятия в России необходимо усиливать из-за появления нового штамма коронавируса "омикрон". В частности, следует повышать охват вакцинацией от ковида, а также ужесточать масочный режим и контроль за его соблюдением, считает основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

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"Уже сейчас, не дожидаясь очередной вспышки, нужно усиливать противоэпидемические мероприятия: повышать охват вакцинацией, ужесточать масочный режим и ответственность за его несоблюдение. В том числе в общественном транспорте. В метро мимо валидаторов люди еще проходят в масках, где их контролируют, но дальше, уже на эскалаторе, они их снимают. Есть система распознавания лиц, видеонаблюдение, нужно подключать эти ресурсы, пускать контролеров с проверками по поездам. Необходимо приучать людей к мысли, что в общественных местах появляться без макси нельзя", - сказал он ТАСС.

Эксперт пояснил, что в борьбе с коронавирусной инфекцией лидируют страны, которые взяли эпидемию под полный контроль. В частности, Китай, Тайвань, Южная Корея. "Они используют технологию 3Т: testing, tracing и treatment. Это массовое тестирование, отслеживание контактов больных, наблюдение за ними в обсерваторах и раннее лечение. В России ситуация с тестированием становится все лучше с каждым месяцем, но если говорить про эпидемиологические расследования, то они ведутся только в Москве, дальше эта работа не поставлена", - отметил Исаев.

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