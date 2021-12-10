Суд взял паузу на шесть недель для вердикта по иску ассоциаций Франции на Twitter

ПАРИЖ, 10 декабря. /ТАСС/. Апелляционный суда Парижа вынесет 20 января решение по жалобам ряда общественных ассоциаций на "Твиттер", которые утверждают, что соцсеть не принимает необходимых мер модерации сообщений, "разжигающих ненависть". Об этом сообщило в четверг агентство AFP.

Ряд организаций, в том числе, SOS Raсisme в мае прошлого года заявили о том, что Twitter уже длительное время и систематически не выполняет своих обязанностей по модерации сообщений. В июле прошлого года суд обязал соцсеть предоставить описание мер, применяемых для выявления и блокировании сообщений, связанных с оправданием военных преступлений и ненависти по различным основаниям.

"Ассоциации обвиняют Twitter в том, что он делает недостаточно" для борьбы с незаконным контентом, приводит AFP слова адвоката соцсети Карима Бейлони. При этом защитник подчеркнул, что система модерации функционирует "вне зависимости от того, хотят ли этого истцы или нет".