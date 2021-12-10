Погода на несколько градусов выше нормы ожидает ряд регионов РФ в ближайшие дни

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Холод в регионах Северо-Западного федерального округа сменится оттепелью с воскресенья. Нехарактерно теплая погода в ближайшие дни также прогнозируется на юге европейской части РФ, Красноярского края и на Дальнем Востоке, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Ко вторнику холодная погода, которая наблюдается сейчас в Северо-Западном федеральном округе, сменится на температурный фон, который на четыре градуса выше нормы. Если говорить о Питере, например, то с воскресенья уже температурный фон будет около ноля градусов. Погода станет оттепельной", - сообщил он.

По словам Вильфанда, на юге европейской части России теплая погода будет сохраняться в ближайшие дни. Температура будет выше нормы на четыре-шесть градусов. "Это и Краснодарский край, и Крым, и Ростовская область", - отметил он.

Юг Красноярского края, Якутии, Хабаровский край, Приморье, Сахалин, Владивосток также ожидает теплая погода вплоть до середины следующей недели. В этих регионах температура будет выше нормы на 10-12 градусов.

"Очень теплая погода будет на юге азиатской части страны: в Красноярском крае, Якутии и особенно на Дальнем Востоке. Скажем, в субботу в Хабаровском крае, на Сахалине, во Владивостоке, в Приморье прогнозируется температура на 10-12 градусов выше нормы. Такая теплая погода там сохранится фактически до середины следующей недели", - сообщил метеоролог.