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Пандемия COVID-19

Байден заявил, что в США в день делается около миллион бустерных прививок от коронавируса

Президент США заявил, что их получили уже 50 млн человек

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Америка добивается прогресса в вопросе вакцинации от нового коронавируса.

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Об этом заявил в четверг президент США Джо Байден, рассказав, что в стране в день делается примерно миллион бустерных прививок от COVID-19.

"50 млн человек уже получили бустерные дозы. <...> Мы <...> продвигается рекордными темпами. Примерно миллион человек в день. Америка добивается прогресса. <...> [В США] вакцинировано больше детей, чем в любой другой стране мира. У нас впереди еще много работы, но мы пройдем через это. <...> Думаю, у нас все будет в порядке", - сказал он на встрече с командой специалистов Белого дома по борьбе с пандемией.

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СШАБайден, ДжоПандемия COVID-19
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