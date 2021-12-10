Байден заявил, что в США в день делается около миллион бустерных прививок от коронавируса

Об этом заявил в четверг президент США Джо Байден, рассказав, что в стране в день делается примерно миллион бустерных прививок от COVID-19.

"50 млн человек уже получили бустерные дозы. <...> Мы <...> продвигается рекордными темпами. Примерно миллион человек в день. Америка добивается прогресса. <...> [В США] вакцинировано больше детей, чем в любой другой стране мира. У нас впереди еще много работы, но мы пройдем через это. <...> Думаю, у нас все будет в порядке", - сказал он на встрече с командой специалистов Белого дома по борьбе с пандемией.