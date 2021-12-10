Нижняя палата парламента Мексики одобрила запрет на продажу фастфуда в школах

МЕХИКО, 10 декабря. /ТАСС/. Депутаты Конгресса (парламента) Мексики в четверг одобрили запрет на продажу в школах подслащенных напитков и высококалорийных продуктов, прошедших технологическую обработку. В поддержку инициативы проголосовали 494 из 500 законодателей, сообщается в Twitter нижней палаты парламента.

Документ теперь направлен на ратификацию в Палату сенаторов (верхнюю палату) Конгресса. Дата его рассмотрения пока не определена. Ранее аналогичные решения, нацеленные на защиту здоровья несовершеннолетних, приняли законодательные собрания штатов Колима и Оахака.

По некоторым подсчетам, свыше 75% населения Мексики (почти 97,5 млн человек) имеют избыточный вес или страдают от ожирения. Из-за проблем, вызываемых этим негативным явлением, потери страны в ближайшие 30 лет могут достичь 5,3% ВВП, или 1,3 трлн песо (более 60 млрд долларов по текущему курсу).

В октябре 2019 года парламент Мексики поддержал поправки в законодательство, предусматривающие новые требования к маркировке упаковок потенциально вредных для здоровья продовольственных товаров. Они обязывают производителей размещать на упаковке хорошо заметные и ясно сформулированные предупреждения о высоком содержании соли, сахара и насыщенных жиров. Ранее такие нормы начали действовать в ряде стране Латинской Америки.