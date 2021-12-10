Строительство 14 объектов гидрозащиты в Хабаровском крае снизит ущерб от наводнений

ХАБАРОВСК, 10 декабря. /ТАСС/. Строительство 14 объектов гидрозащиты позволит существенно снизить ущерб от наводнений в Хабаровском крае. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава региона Михаил Дегтярев.

Михаил Дегтярев: я взял ответственность и не буду ее перекладывать

"Хабаровский край - один из самых водообеспеченных регионов страны. По его территории протекают 200 тыс. рек и ручьев. В регионе уже построены 28 гидротехнических сооружений, которые защищают от наводнений. Кроме того, разработаны еще 14 таких объектов", - сказал Дегтярев.

По его словам, идет работа по строительству четырех из этих объектов - одной дамбы в Хабаровске и трех - в Комсомольске-на-Амуре. "Решения по оставшимся десяти не приняты, потому что в некоторых случаях строительство гидротехнических сооружений является экономически спорным. Представьте, строить миллиардную дамбу, чтобы защитить 25 домохозяйств. Не лучше ли выделить людям средства для переезда в более безопасные места?" - отметил губернатор.

Общая стоимость работ по всем объектам составляет около 24 млрд рублей. Дегтярев отметил, что имеющиеся дамбы, даже недостроенные, обеспечивают безопасность людей.

Регион практически ежегодно переживает сильные паводки на Амуре и других реках. Вода топит огороды, поля и дачи, дома, и дороги, разрушает мосты. Во время паводков гидрозащитные сооружения укрепляются, разворачиваются наносные группы и дополнительные водоналивные дамбы, в некоторых случаях власти в превентивных целях эвакуируют жителей целых поселков, которым угрожает затопление.