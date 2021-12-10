Гидрометцентр предупредил москвичей об оттепели в начале следующей недели

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Повышение температуры на 9-11 градусов ожидает москвичей в воскресенье. В последующие дни температура продолжит расти, оттепель в столицу придет в начале следующей недели, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В воскресенье начнется повышение температуры. Говорить о потеплении как-то язык не поворачивается, потому что температура все еще будет ниже нормы, но всего лишь на один-два градуса. Днем будет два-четыре градуса мороза. В понедельник и вторник температура будет продолжать повышаться. Ко вторнику будет устремление к нулю, то есть можно говорить о вероятности оттепели", - рассказал он.

По данным Гидрометцентра, в пятницу днем в Москве прогнозируется 15-13 градусов мороза, в субботу - 13-11 градусов мороза, в воскресенье - четыре-два градуса мороза, в понедельник и вторник - от пяти градусов мороза до нуля, в среду от трех градусов мороза до двух градусов тепла.