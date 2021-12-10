Эпидемиологи зафиксировали вспышку гриппа А в Рио-де-Жанейро

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 10 декабря. /ТАСС/. Вспышка гриппа А в Рио-де-Жанейро стала причиной большего числа случаев тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС) в последние три недели, нежели коронавирусная инфекция. Об этом сообщили в четверг местные эпидемиологи .

"В Рио-де-Жанейро отмечается присутствие вируса гриппа А среди случаев ТОРС как у детей, так и у взрослых. Несмотря на то, что данные недавних лабораторных исследований пока носят предварительный характер и могут быть значительным образом скорректированы в ближайшие недели, в настоящий момент наблюдается значительно более высокое количество подтвержденных случаев заражения гриппом, чем SARS-CoV-2", - говорится в информационном бюллетене Научно-производственного объединения им. Освалдо Круза (Fiocruz) при Минздраве страны.

По данным городского управления здравоохранения, количество обращений в государственные медицинские учреждения пациентов с симптомами гриппа в четыре раза выше, нежели обычно. За последние три недели грипп А подтвержден у более чем 23 тыс. пациентов, в то время как случаев ковида за тот же период подтверждено чуть более 4,5 тыс. В этой связи власти разворачивают по городу временные пункты первичной диагностики, активизируют кампанию по вакцинации от гриппа. Власти штата также отмечают рост заражений на почти 240% за последние 14 дней.