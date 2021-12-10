{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Сингапуре зарегистрирован первый локальный случай заражения омикрон-штаммом

Вирус был обнаружен 8 декабря у 24-летней сотрудницы аэропорта

СИНГАПУР, 10 декабря. /ТАСС/. Первый локальный случай заражения штаммом "омикрон" выявлен в Сингапуре у сотрудницы аэропорта, которая привита тремя дозами вакцины от коронавируса. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении Минздрава.

На эту тему
Что известно об омикрон-штамме коронавируса
Что известно об омикрон-штамме коронавируса

"Вирус был обнаружен 8 декабря у женщины во время еженедельной проверки персонала на COVID-19, после чего она была помещена на домашний карантин", - отметили в ведомстве. "После подтверждения омикрон-штамма 24-летняя жительница Сингапура будет переведена в национальный центр инфекционных заболеваний", - уточнили в Минздраве. Симптомов заболевания у нее обнаружено не было.

По предварительным данным, сотрудница аэропорта могла заразиться новым штаммом в транзитной зоне во время контакта с пассажирами из потенциально опасных с эпидемиологической точки зрения стран.

Как отметили в министерстве, за прошедшие сутки омикрон-штамм был обнаружен еще у одной жительницы Сингапура сразу после ее возвращения из Германии. "Инфицированные женщины были полностью вакцинированы и прошли ревакцинацию", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки в Сингапуре было подтверждено 682 случая заражения коронавирусом и два летальных исхода. За время пандемии число инфицированных превысило 271 тыс. человек, из которых 779 умерли. Уровень вакцинации населения достиг 87%, бустерную дозу получили 29% жителей страны.

Теги
СингапурПандемия COVID-19
Ледостав на реках в Хабаровском крае установился почти на две недели позже обычного
Эта аномалия произошла из-за теплой погоды в ноябре
Читать полностью