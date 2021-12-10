Ледостав на реках в Хабаровском крае установился почти на две недели позже обычного

ХАБАРОВСК, 10 декабря. /ТАСС/. Лед на реках Хабаровского края встал позже обычного из-за перепадов температур в ноябре, сообщается на сайте регионального правительства.

"Ледостав на Нижнем Амуре, на реке Уссури, ее притоках и других водных артериях региона в этом году установился в среднем на 10-14 дней позже обычных сроков. Об этом сообщили в Хабаровском гидрометцентре. По словам специалистов, это - аномалия, которая произошла из-за теплой погоды в ноябре. Весь месяц ученые фиксировали перепады температур с сильными отклонениями в сторону плюсовой шкалы", - говорится в сообщении.

В итоге к началу декабря толщина льда на реках центральных и южных районов Приамурья составила в среднем 5-20 см, а на северных реках - 30-45 см. На многих водоемах Хабаровского края по-прежнему остаются участки, где есть майны, полыньи, а лед - тонкий и неоднородный. Поэтому спасатели предупреждают об опасности выхода на лед.

Отмечается, что люди часто недооценивают риски. Обычно до конца декабря в регионе ежегодно происходят ЧП на льду - проваливаются автомобили, тонут рыбаки. Только с начала этой недели два таких случая зафиксированы в Николаевском районе. Двум мужчинам удалось спастись. Но одного человека, провалившегося под лед, найти не удалось.

Пересекать водоемы можно только в тех местах, где будут открыты специально оборудованные ледовые переправы. Пока таких точек в регионе нет. В этом году в районах планируется работа 40 зимников. Первые заявки на их открытие поступили в северных территориях. Места предстоит проверить на прочность льда, после чего их оборудуют для перехода людей и автотранспорта. А пока спасатели совместно с сотрудниками местных администраций устраивают рейды, пресекая передвижение в опасных местах. Там устанавливают специальные знаки, с людьми ведут разъяснительные беседы. В точках, где возможен съезд автомобилей, делают искусственные преграды и насыпи.