СМИ: Facebook в 2019 году провел исследование о вреде Instagram

ТОКИО, 10 декабря. /ТАСС/. Компания Facebook, которая недавно была переименована в Meta, в 2019 году провела собственное исследование, свидетельствующее о вреде социальной сети Instagram для подростков. Об этом в пятницу сообщила газета Asahi со ссылкой на внутренний документ Facebook.

По данным газеты, в исследовании приняли участие около 20 тыс. человек из шести стран, включая Японию. Согласно его результатам, 13,5% девушек в возрасте от 10 до 20 лет, у которых были выявлены суицидальные мысли и попытки самоповреждения, заявили об ухудшении этих состояний после просмотра ленты Instagram.

Кроме того, 32,4% девушек, испытывавших плохое самочувствие, сообщили об ухудшении своих симптомов в результате использования Instagram. При этом их доля превысила тех, кому Instagram помог бороться с плохим самочувствием, подчеркивает Asahi.

Сведений о том, как газета получила внутренний документ Facebook, не приводится.

В октябре в Сенате Конгресса США состоялись первые слушания по вопросу безопасности детей в интернете. В центре внимания оказалась бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хауген, утверждающая, что в Facebook знали о психологических проблемах, которые вызывают у подростков ее соцсети, особенно Instagram, однако не принимали мер, чтобы исправить вредные практики. Наоборот, они поощрялись, поскольку способствовали росту вовлеченности пользователей.

Переданные ранее Хауген в прессу внутренние данные Facebook подтверждают ее обвинения. Они публиковались в различных СМИ на протяжении последних недель. Обвинения в адрес интернет-гиганта могут быть использованы законодателями для ужесточения регулирования его деятельности.