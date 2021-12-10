Интерактивные экскурсии для детей-инвалидов разработали в Ярославском госуниверситете

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Серию уникальных экскурсионных программ "Путешествие в сказку" для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья разработала студентка Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова (ЯрГУ) Яна Усина. Проект выиграл грант Росмолодежи на конкурсе "Мастера гостеприимства" и будет реализован в июле 2022 года, сообщила ТАСС Усина.

"Я придумала в игровой форме познакомить наших гостей с легендами и преданиями Ярославского края. Это позволит не только узнать город, прогуляться по Ярославлю, но и стать героем легенд, сказок, связанных с историей Ярославской области. Экскурсии рассчитаны на детей и подростков в возрасте от 5 до 17 лет. Это игровая форма - костюмы будут надевать не только аниматоры, но и сами гости", - сказала Усина.

По ее словам, сейчас маршруты экскурсий рассчитаны на знакомство с историческим центром Ярославля, они проходят вдоль Волги. "На средства гранта планируется приобретение костюмов, оборудования. Проводить экскурсии начнем в июле следующего года", - уточнила Усина.

Организатором экскурсий выступит ЯрГУ им. П. Г. Демидова. Как сообщила Усина, этим летом при поддержке кафедры регионоведения и туризма вуза уже проводились экскурсии в пробном формате.

В 2005 году исторический центр Ярославля был внесен в зону всемирного наследия ЮНЕСКО. На площади 110 га находятся 140 памятников архитектуры, которые включены в списки государственной охраны.