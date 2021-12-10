Бурятский госуниверситет откроет дополнительные целевые места для подготовки педагогов

УЛАН-УДЭ, 10 декабря. /ТАСС/. Бурятский государственный университет (БГУ) имени Доржи Банзарова откроет 50 целевых бюджетных мест для набора студентов по педагогическим специальностям. Эта мера принята для решения проблемы нехватки учителей в школах, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе республиканского правительства.

"БГУ откроет 50 целевых мест для набора студентов по педагогическим специальностям. Обучение для будущих педагогов будет бесплатным, также им планируется выделять ежемесячные стипендии в размере 3 тыс. рублей. Начиная с 2026 года и далее ежегодно общеобразовательные организации республики будут пополняться 50 молодыми учителями по востребованным специальностям", - сообщили в пресс-службе.

На создание дополнительных бюджетных мест в 2022 году из республиканского бюджета планируется направить 6,4 млн рублей, а для выплаты ежемесячного материального поощрения студентов-целевиков будет выделена субсидия в размере 600 тыс. рублей.

В школах республики сохраняется дефицит 376 педагогов. Не хватает учителей английского, бурятского и русского языков, математики, учителей начальных классов, литературы, истории и обществознания. "Опыт подобных целевых наборов с БГУ у нас уже есть. Первым подобным целевым набором у нас стали преподаватели бурятского языка. Практика показала, что такой подход в части кадровой политики успешен, - приводит пресс-служба слова первого заместителя председателя правительства Бурятии Всеволода Мухина. - Сегодня на нас лежит обязательство не только строить новые школы, но и обеспечивать их высококвалифицированными кадрами".

В настоящее время в БГУ за счет республиканских средств на педагогических специальностях обучаются 17 студентов.

В Бурятии также работает федеральная программа "Земский учитель". В 2020 году по ней 30 учителей начали работать в сельских школах, в 2021 году трудоустроено 27 педагогов. В 2022 году Бурятии одобрили еще 24 вакансии по госпрограмме.