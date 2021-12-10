Решение об изменении рекомендаций по лечению ковида примут после изучения "омикрона"

ПЕРМЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Решение о внесении изменений в методические рекомендации по лечению ковида будет приниматься после изучения штамма "омикрон". Об этом сообщил ТАСС министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время визита в Пермь.

"Мы изучим все особенности [нового штамма, информацию], в том числе от зарубежных коллег. После этого будем оценивать, что требует изменений, что не требует", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности внесения изменений в методические рекомендации по лечению ковида.

В настоящее время в России действует 13.1 версия методических рекомендаций для лечения пациентов с коронавирусом. В частности, раздел по специфической профилактике ковида дополнен информацией об особенностях применения вакцины "Спутник лайт". Кроме того, внесены изменения и уточнения в рекомендации по обеспечению безопасности оксигенотерапии.