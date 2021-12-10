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Эксперт назвал самые популярные у россиян направления для путешествий на Новый год

Среди них Египет, Турция, ОАЭ и страны карибского бассейна, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин
© Анатолий Струнин/ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Египет и Турция стали основными направлениями россиян для новогоднего путешествия, сообщил ТАСС вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

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"Более 60 стран сейчас открыты для авиасообщения, около 30 - для турпотока, но реально без двухнедельных изоляций и других серьезных ограничений - около десятка стран, немного. Потоки на Новый Год - это прежде всего Египет, который стал более бюджетным по сравнению с октябрем. Турция, которая пытается себя позиционировать не только как рекреационное направление, но и культурно-познавательное (Стамбул), и у нее получается. Объединенные Арабские Эмираты. Из новых Доминикана добавилась с октября, она очень активна в "карибской тройке" с Кубой и Мексикой", - сказал он.

По его словам, не массово, но начинает открываться Юго-Восточная Азия. "Островной Вьетнам и Таиланд - это все с ограничениями, ПЦР-тестами… Это не массовый поток, но потихоньку Юго-Восточная Азия приоткрывается", - пояснил Барзыкин.

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ТурцияОАЭЕгипетРоссия
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