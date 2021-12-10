Летчик-космонавт Сергей Ревин стал участником фестиваля "Космофест Восточный" в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 декабря. /ТАСС/. Всероссийский космический фестиваль "Космофест Восточный" для школьников и студентов открылся в пятницу в Амурской области. Мероприятия фестиваля, гостем которого стал летчик-космонавт Герой России Сергей Ревин, пройдут в Благовещенске и Циолковском.

"Космофест Восточный" проходит в Приамурье с 2015 года. За время своего существования он собрал более 5 тыс. участников. Основная цель фестиваля - вовлечь школьников и студентов в космическую отрасль для дальнейшего формирования нового поколения ученых, исследователей и инженеров.

В рамках космического фестиваля пройдут мастер-классы и встречи с гостями из Роскосмоса, состоится просмотр фильма и квест "Космический Благовещенск". В субботу, во второй день фестиваля, гости посетят единственный в России гражданский космодром Восточный, вместе со школьниками и молодежью космогородка примут участие в ряде других мероприятий.

"Интереснейший космический фестиваль! Действительно, космонавты еще со школы, мечтая о космосе, о полетах в космос, начинали с кружков в своих городах. <...> Мы сегодня посмотрели интересные направления. Это все будет развиваться и будет востребовано нашей промышленностью. Желаю удачи и мечтать", - сказал на открытии фестиваля Ревин.