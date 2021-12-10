Более 15 тыс. м незаконно возведенных заборов демонтировали в Москве с начала года

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Почти 280 заборов и ограждений, установленных без разрешительной документации, протяженностью около 15,6 тыс. погонных м ликвидировано с начала года по требованию госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы. Об этом сообщил ТАСС в пятницу начальник госинспекции Владислав Овчинский.

"Мы фиксируем случаи, когда предприниматели незаконно огораживают территорию, организовывают платные автостоянки или ведут складскую деятельность. По итогам проведенных обследований с начала этого года в Москве было демонтировано 276 незаконных заборов и ограждений общей длинной 15 587 погонных метров, что сопоставимо с расстоянием от Садового Кольца до МКАД. Наибольшее количество незаконных ограждающих устройств ликвидировано в СЗАО - 56, в ЮАО - 44 и ВАО - 32. За аналогичный период 2020 года снесено 15,44 тыс. м ограждений", - сказал Овчинский.

Как уточнили в пресс-службе госинспекции, для установки забора и ограждения территории необходимо оформить правоустанавливающие документы на использование земельного участка и получить разрешение на установку ограждения. При отсутствии правовых оснований забор будет признан незаконным и демонтирован. Кроме того, нарушителей привлекут к административной ответственности и оштрафуют.

"Незаконно установленные ограждения препятствуют передвижению пешеходов, преграждают внутриквартальные проезды, тем самым доставляя неудобства и ограничивая права граждан. Поэтому госинспекция по недвижимости оперативно принимает меры по выявлению и пресечению подобных фактов", - подчеркнул Овчинский.

Демонтаж самостроя

"Если самовольно установленное ограждающее устройство не демонтируют добровольно, то по требованию госинспекции по недвижимости земельный участок освободят от несанкционированного заграждения принудительно в рамках реализации [соответствующего] постановления правительства Москвы <...>", - пояснили в пресс-службе госинспекции.

Так, в Дмитровском районе, на 78-м км МКАД (в районе вл. 14), демонтирован незаконно установленный забор, а для автомобилистов организована свободная бесплатная парковочная зона на 40 машино-мест. Кроме того, в Бутырском районе на ул. Милашенкова (около д. 4, стр. 1) было снесено ограждение вблизи банной усадьбы, что обеспечило свободное передвижение по территории общего пользования.

"Решение о демонтаже незаконно размещенных объектов, в том числе самовольно установленных заборов, принимается окружной комиссией по пресечению самовольного строительства в административных округах. Сообщить о незаконной установке ограждений можно в госинспекцию по недвижимости по электронной почте: gin@mos.ru, на горячую линию +7 (495) 539-37-00, через портал "Наш город" или написать инспектору района в рамках проекта "Свободный доступ" через [соцсеть] Instagram, - заключили в госинспекции.