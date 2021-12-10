В арктические районы Якутии до конца года доставят 15 тонн фруктов

ЯКУТСК, 10 декабря. /ТАСС/. В села и поселки арктических районов Якутии до конца года авиацией и автозимниками доставят 15 тонн фруктов, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе компании "Якутоптторг".

"Якутоптторг" является крупнейшим предприятием Якутии, которое осуществляет круглогодичный завоз социально значимых продовольственных товаров в арктические районы, а также в труднодоступные населенные пункты Якутии.

"Для отправки в районы Крайнего Севера закуплены и сейчас находятся в пути свежие фрукты в объеме 15 тонн. Это яблоки, апельсины, мандарины, ананасы, гранаты, виноград, грейпфрут, груши. Мы ожидаем товар на следующей неделе в Якутии", - сказали в компании.

Вместе с фруктами в арктические районы будут доставлять яйца, колбасные изделия, молочные продукты, детское питание и кондитерские изделия - всего более 95 тонн продуктов. Доставку обеспечат авиа- и автотранспортом по автозимникам.

"Якутоптторг" обслуживает все арктические районы региона, кроме Анабарского. Для увеличения объема завозимого товара и снижения цен на продукты в 2021 году в арктических районах началось строительство торгово-логистических центров (ТЛЦ), преимущество которых заключается в хранении завозимых продуктов и снижении транспортных расходов. Строительство 12 торгово-логистических центров в опорных населенных пунктах Арктической зоны Республики Саха (Якутия) вошло в Стратегию социально-экономического развития Арктической зоны Республики Саха (Якутия) на период до 2035 года.