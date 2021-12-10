Новогодние утренники в школах и детсадах Кубани будут только у отдельных групп и классов

КРАСНОДАР, 10 декабря. /ТАСС/. Детские новогодние утренники в Краснодарском крае будут проводиться только для отдельных групп и классов. Проведение общих праздничных мероприятий в школах и детских садах запрещено, сообщили ТАСС в региональном оперативном штабе.

"В детских садах и школах края проводить общие для групп и классов новогодние утренники запрещено. Допускается проведение мероприятий для отдельных групп и классов без привлечения людей из сторонних организаций", - сообщили в оперштабе.

Уточняется, что в учреждениях культуры и других организациях проведение детских утренников, как и иных досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных и просветительских мероприятий, возможно при загрузке зала не более чем на 50% от его вместимости, также действует ограничение общей численности участников - 500 человек. Кроме того, при проведении праздничного мероприятия необходимо строго выполнять действующие рекомендации Роспотребнадзора, а совершеннолетние граждане должны быть привиты от коронавируса.

С конца ноября в регионе QR-коды необходимы для посещения объектов розничной торговли (за исключением тех, где продается продукция первой необходимости), кинотеатров, театров, спортивных, массовых и деловых мероприятий, бассейнов, фитнес-клубов, предприятий сферы бытовых услуг, торгово-развлекательных комплексов и центров, в том числе многофункциональных. Также продолжает действовать запрет на заселение в отели не вакцинированных от коронавируса или не переболевших ковидом постояльцев. Кроме того, в регионе введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан.

По состоянию на утро пятницы за весь период пандемии в Краснодарском крае было подтверждено более 105 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 81 тыс. человек уже выздоровели, 9,2 тыс. пациентов умерли.