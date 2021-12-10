ЗАГСы Москвы начали прием заявлений о заключении брака на объектах транспорта в 2022 году

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Прием заявлений на проведение торжественных церемоний на объектах транспорта в 2022 году начался в ЗАГСах Москвы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Москвичам уже полюбились наши необычные площадки для регистрации брака. На них приходится порядка 20% торжественных церемоний во всем городе. Например, в этом году молодожены могли выбрать станцию метро "Маяковская" и Северный речной вокзал. Поэтому на будущий год мы открыли еще больше дат и свободных мест на этих локациях", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

Она добавила, что пожениться на площадках московского транспорта смогут около 150 пар - это почти в 10 раз больше, чем в этом году.

"До конца этого года мы также планируем открыть даты для регистрации брака на еще одной полюбившейся москвичам площадке - Московской канатной дороге", - сказала Ракова.

Для того, чтобы расписаться на "Маяковской", будущим молодоженам нужно выбрать одну из семи красивых и праздничных дат. Это 20 февраля, 12 июня, 17 июля, 21 августа, 2 октября, 20 ноября и 11 декабря. Заявление необходимо подать во Дворце бракосочетания № 1. Сама регистрация состоится ночью - чтобы не мешать пассажиропотоку.

На обновленном Северном речном вокзале церемонии бракосочетания будут проходить по субботам с июня по сентябрь включительно. Заявление можно подать онлайн или во Дворце бракосочетания № 1. После регистрации молодоженам предлагается провести фотосессию на смотровой площадке и прогуляться по благоустроенному причалу. Госпошлина по-прежнему составляет 350 рублей. Чтобы подать заявление о заключении брака на выездной площадке, нужно прийти в отдел ЗАГС, к которому прикреплена выбранная локация, либо воспользоваться порталом mos.ru или порталом госуслуг.