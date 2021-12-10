ЮНИСЕФ готов предоставить Кабулу медицинское оборудование

"В четверг прошла встреча представителей Минздрава страны с делегацией ЮНИСЕФ, - отметил Хажир. - Организация выразила готовность предоставить необходимое медицинское оборудование Афганистану для борьбы с пандемией". При этом он отметил, что многие страны уже оказали помощь в этом направлении, в частности Китай, доставивший на днях в международный аэропорт Кабула 800 тыс. доз вакцины от коронавируса компании Sinopharm. По словам Хажира, в стране в настоящее время используются три вида вакцин: компаний Johnson & Johnson, AstraZeneca и Sinopharm, которые в виде гуманитарной помощи предоставил Китай.

Австрия, продолжил представитель Минздрава, также выразила готовность поставить в Афганистан 150 тыс. доз вакцин от ковида. "Название вакцины пока не уточнялось, об этом ведутся переговоры", - отметил он.

Ситуация в сфере здравоохранения в Афганистане остается крайне тяжелой ввиду отсутствия необходимых медикаментов, а также нехватки специалистов. По последним данным ВОЗ, в стране с населением 38,9 млн человек выявлено более 157 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, 7 317 инфицированных умерли. Однако мониторинг ситуации вокруг пандемии в стране носит нерегулярный характер, а в отдельных регионах полностью отсутствует.