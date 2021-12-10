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Пандемия COVID-19

Вьетнам объявил о признании паспортов вакцинации 78 стран

Страна приступила к поэтапному открытию границ страны, остававшихся закрытыми из-за пандемии с весны 2020 года

ХАНОЙ, 10 декабря. /ТАСС/. Вьетнам ведет переговоры о взаимном признании паспортов вакцинации против COVID-19 примерно с 80 странами мира. Об сообщила в пятницу газета "Зан чи" со ссылкой на директора департамента информации и печати МИД республики Ле Тхи Тху Ханг.

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Она отметила, что Вьетнам сейчас признает сертификаты о вакцинации, выдаваемые 78 странами и территориями мира. "В настоящее время МИД продолжает вести переговоры о взаимном признании паспортов вакцинации примерно с 80 странами", - добавила официальный представитель внешнеполитического ведомства. По ее словам, компетентные органы самого Вьетнама завершают создание технической базы для выпуска национального паспорта вакцинации в соответствии с международными стандартами.

В последний месяц Вьетнам приступил к поэтапному открытию границ страны, остававшихся закрытыми из-за пандемии с весны прошлого года. С ноября возобновился прием организованных групп иностранных туристов, имеющих паспорта вакцинации, а к июню 2022 года Вьетнам намерен открыть страну для въезда всех категорий вакцинированных иностранцев. При этом Вьетнам признает только вакцины, лицензированные Всемирной организацией здравоохранения, Центрами по контролю и профилактике заболеваний США, Европейским агентством лекарственных средств или одобренные своим Минздравом для экстренного применения.

Российский препарат "Спутник V" получил регистрацию Министерства здравоохранения Вьетнама 23 марта этого года, став одной из первых в числе девяти иностранных вакцин, разрешенных к применению в республике.

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