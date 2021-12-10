Депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров погиб в ночном ДТП на трассе М-5 "Урал"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров погиб в ДТП на трассе М-5 "Урал" в Раменском, сообщается в пятницу на сайте прокуратуры Московской области.

"Раменская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту ДТП, в результате которого погибли два человека, в том числе депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров. По предварительной информации, ДТП произошло поздно вечером 9 декабря 2021 года на 65-м км трассы М-5 "Урал", - говорится в сообщении.

Как сообщается на официальном сайте Мособлдумы, Зафиров скончался в возрасте 60 лет. Он был избран депутатом VII созыва облдумы по Воскресенскому избирательному округу.

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Эвклида Герасимовича. Сил и душевного терпения пережить эту страшную трагедию. Светлая память", - приводятся в сообщении слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

Ранее на трассе М-5 "Урал" произошло столкновение грузового автомобиля Renault и легковушки Toyota. В результате ДТП погибли два человека, которые находились в легковом автомобиле.