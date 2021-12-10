Число заражений COVID-19 в Югре впервые за два месяца снизилось до менее 210 за сутки

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 декабря. /ТАСС/. Число инфицированных новой коронавирусной инфекцией в Ханты-Мансийском автономном округе за сутки снизилось до 206 человек, сообщил в пятницу региональный оперативный штаб.

По данным регионального оперштаба, последний раз в Югре менее 210 новых случаев коронавируса фиксировалось 11 октября, когда их число составило 209. После этого количество новых заболевших с коронавирусной инфекцией в ХМАО ежесуточно росло и доходило до 261.

"За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 206 новых случаев COVID-19 в 21 муниципальном образовании", - сказано в сообщении оперштаба.

Кроме того, по данным штаба, за сутки в Югре от последствий коронавирусной инфекции умерли восемь человек. За все время в ХМАО, по данным на 10 декабря, 91,9 тыс. человек заболели коронавирусом, 84,8 тыс. пациентов выздоровели, 1 811 умерли.

С 8 ноября в Югре начали действовать QR-коды для посещения спортивных, культурных учреждений, ТРЦ, организаций допобразования, салонов красоты, организаций досуга и развлечений, гостиниц и прочих мест для временного проживания, общественного питания, за исключением тех, которые работают навынос. До 20 декабря подросткам до 14 лет запрещено посещать торговые центры без родителей, запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий за исключением спектаклей и концертов в закрытых залах, работы театров, музеев, галерей, библиотек, физкультурных и спортивных событий. Детские игровые комнаты и кальянные закрыты в ХМАО до конца 2021 года.