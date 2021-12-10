В Саратове завершилось строительство инфекционной больницы на 400 коек

ТАСС, 10 декабря. Строительство инфекционной больницы завершилось в Саратове, планируется, что в январе 2022 года она станет принимать пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в пятницу в Telegram-канале " Володин. Саратов ", посвященном региональным проектам спикера Госдумы.

"Вячеслав Володин посетил новую инфекционную больницу в Саратове, строительство которой завершено. Идет расстановка оборудования и поэтапный ввод в эксплуатацию. Прием первых больных планируют начать в январе", - сказано в сообщении.

Больница рассчитана на 400 коек, но при необходимости сможет принять более 1 тыс. пациентов без нарушения санитарных норм. По словам Володина, на которые ссылаются в сообщении, больница станет самым оснащенным в технологическом плане медицинским учреждением в Саратовской области. По площади это вторая больница после областной и занимает 56 тыс. кв. м. Персонал больницы - 1 256 человек, из которых 1 тыс. - это врачи, средний и младший медицинский персонал.

Ввод в эксплуатацию нового объекта, как уточняется в сообщении, поможет разгрузить другие медицинские учреждения региона. Во время пандемии ее полностью задействуют под лечение заболевших коронавирусом.

"Работа шла в непростых условиях, был пик пандемии ковида, но, несмотря на это, за 1,5 года стационарная большая больница построена и готовится к приему пациентов", - цитирует пресс-служба Володина.