В Норильске более 100 человек переночевали в городском центре культуры из-за метели

КРАСНОЯРСК, 10 декабря. /ТАСС/. Порядка 120 жителей Норильска были вынуждены заночевать в городском центре культуры в центральной части заполярного города из-за сильной метели. Об этом ТАСС сообщили в администрации города.

"Был сильный ветер 15-20 м/с, местами до 27 м/с. Видимость была практически нулевая, была закрыта дорога Норильск - Кайеркан (часть города) - аэропорт Алыкель. И порядка 120 человек, кто не смог уехать в Кайеркан, заночевали в Городском центре культуры. Там они были обеспечены водой и чаем", - сообщили в мэрии, добавив, что в Кайеркане также люди размещались в местном доме культуре.

По словам представителя мэрии, в Норильске метели и закрытие автодороги не редкость. Метель произошла 8 декабря, и утром 9 декабря дорога была открыта. Сейчас в городе, отметил собеседник агентства, безветренная погода.

Норильск -- один из самых северных городов мира. В нем проживают 180 тыс. человек.