"ВКонтакте" назвала самые обсуждаемые темы в 2021 году

"Самой волнующей темой 2021 года остается пандемия COVID-19. Связанные с ней вопросы заняли первые места рейтинга: они обсуждались в записях и комментариях "ВКонтакте" суммарно 68,5 млн раз. Пользователи соцсети писали не только про коронавирус, но и про вакцинацию, удаленную работу, осенний локдаун и систему QR-кодов", - говорится в исследовании.

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Пандемия коронавируса стала самой обсуждаемой темой в сети "ВКонтакте" в 2021 году. Это следует из рейтинга соцсети, который имеется в распоряжении ТАСС.

Кроме того, пользователи социальной сети обсуждали выборы в Госдуму (1,4 млн упоминаний), курс биткойна (1 млн), Всероссийскую перепись населения (485 тыс.), строительство ветки газопровода "Северный поток" (451 тыс.).

Также в соцсети обсуждались игра Cyberpunk 2077 (467 тыс. упоминаний), "Евровидение" (394 тыс.), премия "Оскар" (992 тыс.), сериал "Игра в кальмара" (321 тыс.). Среди самых упоминаемых также названы чемпионат Европы по футболу (714 тыс. упоминаний) и летняя Олимпиада в Токио (624 тыс.).

Интерес пользователи проявили и к космической теме, в этом году в рейтинг "ВКонтакте" добавили спецноминацию "Просто космос", в которой отметили актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко. В октябре 2021 Юлия и Клим начали съемки фильма "Вызов" на борту МКС. Всего режиссер и актриса провели на МКС 12 дней. Также пользователей интересовали события, связанные с основателем компании SpaceX Илоном Маском и его проектами.

О самых обсуждаемых персонах

Рейтинг наиболее упоминаемых персон возглавляет президент РФ Владимир Путин (13,04 млн упоминаний). Также в список вошли президент Украины Владимир Зеленский (1,26 млн), президент Белоруссии Александр Лукашенко (1,05 млн) и 45-й президент США Дональд Трамп (1,15 млн упоминаний). Среди музыкантов и спортсменов пользователи обсуждали южнокорейскую группу BTS (2,2 млн), Morgenshtern (2,01 млн), Ольгу Бузову (1 млн упоминаний), Хабиба Нурмагомедова (943,2 тыс.), Криштиану Роналду (863 тыс. упоминаний) и других.

О рейтинге

Рейтинг составлялся с помощью системы анализа соцмедиа и СМИ Brand Analytics. Учитывались упоминания в публичных записях и комментариях соцсети с января по декабрь.