В Москве зафиксировали самую низкую температуру с начала зимы

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Столбики термометров в Москве опустились до 16 градусов мороза к 8 утра. Это самая низкая температура в столице с начала текущей зимы, сообщил ТАСС в пятницу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"В Москве сейчас самая холодная температура за сезон - это минус 16 градусов. Ночью было теплее, поэтому самая низкая температура за эти сутки она сейчас как раз наблюдается, это было за 8 часов утра", - рассказал он.

Синоптик уточнил, что предыдущий самый высокий показатель в минус 12,6 градусов наблюдался 9 декабря.