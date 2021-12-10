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В Москве зафиксировали самую низкую температуру с начала зимы

Столбики термометров утром 10 декабря опустились до 16 градусов мороза
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Столбики термометров в Москве опустились до 16 градусов мороза к 8 утра. Это самая низкая температура в столице с начала текущей зимы, сообщил ТАСС в пятницу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"В Москве сейчас самая холодная температура за сезон - это минус 16 градусов. Ночью было теплее, поэтому самая низкая температура за эти сутки она сейчас как раз наблюдается, это было за 8 часов утра", - рассказал он.

Синоптик уточнил, что предыдущий самый высокий показатель в минус 12,6 градусов наблюдался 9 декабря.

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